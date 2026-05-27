Учения по защите от инфекций прошли в морских портах Хабаровского края

Медики учились действовать в сложной эпидемиологической ситуации.

Источник: Хабаровский край сегодня

В контрольно-пропускных пунктах портов Ванино и Советской Гавани прошли межведомственные учения по предупреждению завоза в регион опасных инфекционных заболеваний, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По легенде учений, на борту судна, прибывшего из эпидемиологически неблагополучной страны, был обнаружен человек с признаками инфекционного заболевания.

За заболевшим и теми, кто с ним контактировал, было установлено медицинское наблюдение. Медики провели тщательный осмотр всех членов экипажа, сделали забор биологического материала, отбор проб питьевой воды на микробиологические и органолептические показатели.

На самом судне силами экипажа и филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах провели заключительную дезинфекцию.

В ходе учений медицинские службы отработали алгоритм действий в опасной ситуации, а это изоляция больного с подозрением на инфекционное заболевание, транспортировка его в специализированное лечебное учреждение, определение круга лиц, с которыми он общался, проведение дезинфекции на судне.

То есть в случае обнаружения опасного инфекционного заболевания у кого-то из членов экипажа медики будут знать, как действовать, чтобы помочь больному и не подвергать риску остальных моряков.