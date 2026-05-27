Так умирать нельзя. Ученые выступили за запрет яда для эвтаназии животных

«Животным свойственна свобода: когда животное чувствует ограничение, оно стремится к тому, чтобы освободиться. Если животное оказывается в безвыходной ситуации, происходит взрыв активности мозга — все направлено на избавление от угрозы. С другой стороны, им свойственна эмоция, которая является важной частью настройки животного на внешний мир, в том числе на боль. Боль направляет животное в “сберегающий режим”, но моторика заставляет действовать, чтобы избежать опасности», — пояснил он, подчеркнув, что в тот момент, когда курареподобные вещества начинают действовать, эта связь между чувствующим органом и возможностью двигаться резко прерывается. По словам ученого, на этом фоне возникает состояние сильнейшего стресса — взаимодействие животного с собственным телом отключено. «Оценить уровень воздействия негуманной эвтаназии просто невозможно», — добавил ученый.