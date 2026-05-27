Казахстан меняет подход к образованию: кому достанутся гранты

В этом году ЕНТ проходят более 239 тысяч человек, а количество государственных грантов останется на уровне прошлых лет — почти 90 тысяч мест, передает DKNews.kz.
Но главная интрига уже не только в баллах и конкурсах. Государство делает ставку на профессии будущего, инженеров, IT-специалистов и аграриев.
О том, как проходит ЕНТ, сколько грантов выделят и почему школьникам теперь помогают выбирать профессию еще до поступления, рассказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на заседании Правительства.
ЕНТ уже началось: что важно знать абитуриентам.
Основное ЕНТ проходит с 10 мая по 10 июля. Формат тестирования в 2026 году решили не менять — абитуриенты, как и раньше, могут пройти тест дважды и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.
На сегодняшний день тестирование уже прошли более 80 тысяч человек.
В Министерстве подчеркивают: все регионы переведены в режим полной готовности. Для проведения ЕНТ созданы специальные государственные комиссии с участием акиматов, правоохранительных органов, вузов и управлений образования.
Особое внимание уделяют прозрачности и безопасности экзамена.
«Сегодня ключевая задача — обеспечить не только доступность высшего образования, но и подготовку кадров, напрямую связанную с потребностями экономики, регионального развития и технологической трансформации страны», — подчеркнул Саясат Нурбек.
Почти 90 тысяч грантов: кому достанутся бесплатные места.
На 2026−2027 учебный год Казахстан выделяет 89 457 государственных грантов. Большая часть — для бакалавров.
Распределение выглядит так:
75 371 грант — бакалавриат; 11 007 — магистратура; 3 079 — докторантура.
При этом государство открыто показывает свои приоритеты: 60 процентов грантов направят на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. Еще 21 процент — на педагогические направления.
Фактически это сигнал рынку и самим абитуриентам: стране нужны специалисты, которые будут строить инфраструктуру, развивать технологии, промышленность и образование.
Прием заявлений на конкурс грантов пройдет с 13 по 20 июля, а окончательное зачисление в вузы завершится до 25 августа.
Не просто диплом: почему школьников начали «вести» к профессии заранее.
Одной из самых обсуждаемых тем стала профориентация школьников. Власти признают: сегодня важно не просто отправить выпускника в университет, а помочь ему выбрать профессию осознанно.
Для этого в Казахстане активно развивают цифровую платформу EduNavigator.kz. Через нее профдиагностику уже прошли более 240 тысяч школьников.
Платформа анализирует склонности учащихся, знакомит с новыми профессиями и помогает понять, какие специальности действительно востребованы на рынке труда.
«Сегодня важно не только обеспечить поступление в вуз, но и помочь школьнику осознанно выбрать будущую профессию», — отметил министр.
Кроме того, в стране появилась новая программа подготовки специалистов по профориентации — «Педагог-профориентолог». Подготовка кадров ведется в КазНПУ имени Абая.
Study in Kazakhstan: борьба вузов за студентов усиливается.
Казахстанские университеты в этом году заметно активизировали борьбу за абитуриентов. Одним из крупнейших проектов стала выставка Study in Kazakhstan.
Она прошла сразу в 14 городах страны и собрала более 46 тысяч школьников, родителей и профориентаторов.
Свои программы представили более 60 казахстанских и свыше 20 зарубежных вузов. Абитуриентам рассказывали о грантах, международных программах и возможностях обучения.
Отдельную профориентационную работу провели и в рамках программы «Серпін». По данным министерства, ею охватили более 13 тысяч школьников.
Казахстанские вузы выпускают рекордное число специалистов.
Сейчас в Казахстане работают 122 вуза, где обучаются более 724 тысяч студентов. Из них свыше 35 тысяч — иностранцы.
В 2026 году университеты выпустят почти 193 тысячи специалистов — это один из крупнейших выпусков за последние годы.
Итоговая аттестация завершится до 20 июня, а дипломы студенты получат до 10 июля.
После окончания учебного года более 530 тысяч студентов уйдут на летние каникулы. Однако власти делают ставку на «полезное лето» — практику, экологические проекты и студенческие отряды.
Около 150 тысяч студентов пройдут учебную и производственную практику, еще порядка 30 тысяч примут участие в студенческих отрядах и экологических инициативах «Жасыл ел».
«Главная задача на предстоящий период — обеспечить безопасную, содержательную и эффективную занятость студентов, расширить возможности профессиональной практики и создать условия для развития молодежи», — заключил Саясат Нурбек.