Казахстан меняет подход к образованию: кому достанутся гранты

В Казахстане стартовал один из самых напряженных и важных периодов для сотен тысяч семей — поступление в вузы.

Источник: DKNews.kz

В этом году ЕНТ проходят более 239 тысяч человек, а количество государственных грантов останется на уровне прошлых лет — почти 90 тысяч мест, передает DKNews.kz.

Но главная интрига уже не только в баллах и конкурсах. Государство делает ставку на профессии будущего, инженеров, IT-специалистов и аграриев.

О том, как проходит ЕНТ, сколько грантов выделят и почему школьникам теперь помогают выбирать профессию еще до поступления, рассказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на заседании Правительства.

ЕНТ уже началось: что важно знать абитуриентам.

Основное ЕНТ проходит с 10 мая по 10 июля. Формат тестирования в 2026 году решили не менять — абитуриенты, как и раньше, могут пройти тест дважды и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.

На сегодняшний день тестирование уже прошли более 80 тысяч человек.

В Министерстве подчеркивают: все регионы переведены в режим полной готовности. Для проведения ЕНТ созданы специальные государственные комиссии с участием акиматов, правоохранительных органов, вузов и управлений образования.

Особое внимание уделяют прозрачности и безопасности экзамена.

«Сегодня ключевая задача — обеспечить не только доступность высшего образования, но и подготовку кадров, напрямую связанную с потребностями экономики, регионального развития и технологической трансформации страны», — подчеркнул Саясат Нурбек.

Почти 90 тысяч грантов: кому достанутся бесплатные места.

На 2026−2027 учебный год Казахстан выделяет 89 457 государственных грантов. Большая часть — для бакалавров.

Распределение выглядит так:

75 371 грант — бакалавриат; 11 007 — магистратура; 3 079 — докторантура.

При этом государство открыто показывает свои приоритеты: 60 процентов грантов направят на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. Еще 21 процент — на педагогические направления.

Фактически это сигнал рынку и самим абитуриентам: стране нужны специалисты, которые будут строить инфраструктуру, развивать технологии, промышленность и образование.

Прием заявлений на конкурс грантов пройдет с 13 по 20 июля, а окончательное зачисление в вузы завершится до 25 августа.

Не просто диплом: почему школьников начали «вести» к профессии заранее.

Одной из самых обсуждаемых тем стала профориентация школьников. Власти признают: сегодня важно не просто отправить выпускника в университет, а помочь ему выбрать профессию осознанно.

Для этого в Казахстане активно развивают цифровую платформу EduNavigator.kz. Через нее профдиагностику уже прошли более 240 тысяч школьников.

Платформа анализирует склонности учащихся, знакомит с новыми профессиями и помогает понять, какие специальности действительно востребованы на рынке труда.

«Сегодня важно не только обеспечить поступление в вуз, но и помочь школьнику осознанно выбрать будущую профессию», — отметил министр.

Кроме того, в стране появилась новая программа подготовки специалистов по профориентации — «Педагог-профориентолог». Подготовка кадров ведется в КазНПУ имени Абая.

Study in Kazakhstan: борьба вузов за студентов усиливается.

Казахстанские университеты в этом году заметно активизировали борьбу за абитуриентов. Одним из крупнейших проектов стала выставка Study in Kazakhstan.

Она прошла сразу в 14 городах страны и собрала более 46 тысяч школьников, родителей и профориентаторов.

Свои программы представили более 60 казахстанских и свыше 20 зарубежных вузов. Абитуриентам рассказывали о грантах, международных программах и возможностях обучения.

Отдельную профориентационную работу провели и в рамках программы «Серпін». По данным министерства, ею охватили более 13 тысяч школьников.

Казахстанские вузы выпускают рекордное число специалистов.

Сейчас в Казахстане работают 122 вуза, где обучаются более 724 тысяч студентов. Из них свыше 35 тысяч — иностранцы.

В 2026 году университеты выпустят почти 193 тысячи специалистов — это один из крупнейших выпусков за последние годы.

Итоговая аттестация завершится до 20 июня, а дипломы студенты получат до 10 июля.

После окончания учебного года более 530 тысяч студентов уйдут на летние каникулы. Однако власти делают ставку на «полезное лето» — практику, экологические проекты и студенческие отряды.

Около 150 тысяч студентов пройдут учебную и производственную практику, еще порядка 30 тысяч примут участие в студенческих отрядах и экологических инициативах «Жасыл ел».

«Главная задача на предстоящий период — обеспечить безопасную, содержательную и эффективную занятость студентов, расширить возможности профессиональной практики и создать условия для развития молодежи», — заключил Саясат Нурбек.