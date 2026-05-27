В Хабаровском крае продолжают обновлять дорогу к Петропавловскому монастырю

Благодаря реализации президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе ежегодно приводятся в порядок туристические маршруты. Среди них — дорога к селу Петропавловка в Хабаровском районе, в котором расположен женский монастырь и четыре глемпинга, популярные у наших жителей и туристов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Правительство Хабаровского края стремится создать максимально благоприятные условия для развития туризма, предлагая путешественникам не только захватывающие природные ландшафты и богатое культурное наследие, но и современную комфортную инфраструктуру. Обновленная дорога к Петропавловке привлечет ещё больше туристов, что в свою очередь положительно скажется на местной экономике и жизни граждан», — отметили в региональном Минтрансе.
Ранее дорога к Петропавловке была внесена в Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина — в 2025 году специалисты отремонтировали участок с 0 по 7 км, в этом дорожном сезоне подрядчик продолжает работы на отрезке с 7 по 15 км.
Дорожники уже заменили пучинистый грунт и обустроили рабочий слой насыпи. Чтобы защитить дорогу от паводков, специалисты отсыпали свыше 100 тыс кубометров скального грунта и подняли основание на 20 см. Уже в первых числах июня подрядчик приступит к укладке асфальта и укреплению обочин.
«У нас в Петропавловку всего одна дорога, по которой жители и на работу добираются, и в больницу ездят, и детей в школы отвозят. Конечно, очень значимо, что её наконец-то ремонтируют. Асфальта здесь не было никогда. Спасибо нашему Президенту за инициативу создать такой проект, который помогает не только крупным городам, но и маленьким селам», — поделился житель села Петропавловка Денис.
В этом году сумма ремонтных работ составит более 86 млн рублей. Из них 83,4 млн рублей поступят из федеральных источников, а более 2,5 млн рублей — из краевого бюджета. На обновление всей дороги к селу Петропавловка запланировано выделить свыше 215 млн рублей.
Напомним, что в 2026 году благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновится свыше 140 км городских и межмуниципальных трасс. Это 59 участков дорожной сети региона.