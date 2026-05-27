В Хабаровске сообщение от «начальника» стоило женщине 43 тысячи рублей

В Хабаровске 44-летняя жительница Центрального района перевела мошенникам 43 тысячи рублей после сообщения якобы от руководства своей организации, — сообщает hab.aif.ru.
В мессенджере ей пришло сообщение от имени заместителя главного инженера, где он просил срочно одолжить деньги. Формулировка выглядела рабочей и не вызывала сомнений — ситуация была подана как неотложная и требующая быстрого решения.
Женщина не стала перепроверять информацию и перевела указанную сумму. Деньги ушли не на карту знакомого человека, а по номеру телефона, зарегистрированному в Калужской области.
Позже она связалась с настоящим руководителем и выяснила, что никаких сообщений он не отправлял, а аккаунт был поддельным.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), — прокомментировал врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артём Поляков. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.