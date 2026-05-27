«Яндекс» представил доставку одновременно курьером и роботом

Техногигант «Яндекс» представил новый формат комбинированной доставки, при котором робот-доставщик преодолевает основную часть маршрута, а курьер подключается только на финальном этапе и доставляет заказ до двери. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
В компании заявили, что новый сервис позволит бизнесу сократить расходы на логистику «последней мили» на фоне дефицита курьеров и роста стоимости доставки.
Как пояснили в компании, робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, перевозит его по улицам и подъезжает к нужному дому. После этого курьер, находящийся неподалеку, встречает робота у подъезда, забирает заказ и поднимает его в квартиру. В «Яндексе» отметили, что один курьер сможет работать сразу с несколькими роботами, а сами курьеры сохранят прежний уровень дохода за счет возможности выполнять больше заказов за единицу времени.
Комбинированная доставка уже доступна части пользователей «Яндекс Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем сервис планируют запустить во всех городах присутствия рободоставки, а также интегрировать в «Яндекс Еду». Пользователи смогут выбрать один из нескольких форматов — доставку роботом до подъезда, курьером до двери или комбинированный вариант.
В компании добавили, что комбинированную доставку смогут подключить и партнеры «Яндекс Доставки». Сервис подходит для товаров, которые помещаются в отсек робота-доставщика.
По данным «Яндекса», роботы-доставщики компании за все время перевезли более 1 млн заказов. Сейчас сервис рободоставки работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а также в ряде пригородов, включая Химки, Люберцы, Одинцово, Долгопрудный, Мурино и Иннополис. До конца 2027 года компания планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков.
