В Омской области подорожали ноутбуки и книги, но подешевели овощи и туры

Основной вклад в замедление роста цен внесло продовольствие. Как пояснили в Банке России, в омские магазины поступил свежий урожай овощей, в том числе из Средней Азии. Кроме того, с приходом тепла тепличные хозяйства снизили затраты на отопление и освещение. В итоге в апреле подешевели сладкий перец, огурцы и помидоры. Также в регионе выросли объемы производства молока, что сократило затраты на сырье, поэтому дешевле стали молочные продукты, сливочное масло и сыр. В целом продукты в Омской области за месяц подешевели на 0,2%.