В Омской области подорожали ноутбуки и книги, но подешевели овощи и туры

По данным Банка России, годовая инфляция в Омской области в апреле 2026 года продолжила снижаться и составила 4,3%. Для сравнения: в целом по России этот показатель достиг 5,6%. Как заявили в ЦБ, денежно-кредитная политика регулятора по-прежнему нацелена на снижение годовой инфляции до целевых 4%.
Основной вклад в замедление роста цен внесло продовольствие. Как пояснили в Банке России, в омские магазины поступил свежий урожай овощей, в том числе из Средней Азии. Кроме того, с приходом тепла тепличные хозяйства снизили затраты на отопление и освещение. В итоге в апреле подешевели сладкий перец, огурцы и помидоры. Также в регионе выросли объемы производства молока, что сократило затраты на сырье, поэтому дешевле стали молочные продукты, сливочное масло и сыр. В целом продукты в Омской области за месяц подешевели на 0,2%.
Снизились и цены на услуги — минус 0,3% к марту. Как отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, заметнее всего подешевели зарубежные туры. Сказались сезонный спад спроса по некоторым направлениям и укрепление рубля. Кроме того, в апреле снизились цены на аренду квартир — в регионе сдаются в эксплуатацию новые дома, и рынок арендного жилья расширяется. Впрочем, если сравнивать с апрелем прошлого года, то стоимость аренды была выше почти на 7%.
А вот на непродовольственные товары цены выросли на 0,3%. В Омской области продолжили дорожать ноутбуки и планшеты. Как пояснили в ЦБ, сказался дефицит компонентов для электроники в мире. К тому же магазины закладывали в цены рост расходов на логистику и содержание помещений. Также выросли цены на художественные книги и газеты — производители перекладывали в стоимость возросшие затраты на производство из-за удорожания бумаги, краски и услуг типографий.