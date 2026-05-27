Экс-хакер Насковец: в американской тюрьме я делал пиццы для авторитетов

— Точно нет. Слушайте, у меня был серьезный судья — Льюис Каплан. Он относительно недавно Дональда Трампа судил в том же суде, где судили и меня. Он мне сказал: «Вас здесь — передо мной — больше быть не должно. Я не хочу вас здесь видеть. Потому что, если вас арестуют еще раз, вы снова окажетесь передо мной. И приговор будет суровым». Я ему пообещал, что в зале суда мы больше не встретимся. И планирую придерживаться этого обещания. Потому что у меня одна попытка.