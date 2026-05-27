В Красноярском театре оперы и балета подростков приглашают на «Театральный детектив»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет игровая программа для подростков «Театральный детектив. Дело № 1 — “Черный лебедь”».
Проект доступен по «Пушкинской карте» и предлагает участникам не просто познакомиться с театром, а пройти через него как через пространство загадок, улик и скрытых сюжетов.
По замыслу организаторов, подростки станут сыщиками и будут расследовать загадочное происшествие. В программе — поиск подсказок, театральные головоломки, командные задания и неожиданные сюжетные повороты.
Участники также узнают новые факты об искусстве и театральной жизни, но сделают это в формате игры, где знание становится частью расследования.12+