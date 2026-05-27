Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском театре оперы и балета подростков приглашают на «Театральный детектив»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет игровая программа для подростков «Театральный детектив. Дело № 1 — “Черный лебедь”».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет игровая программа для подростков «Театральный детектив. Дело № 1 — “Черный лебедь”».

Проект доступен по «Пушкинской карте» и предлагает участникам не просто познакомиться с театром, а пройти через него как через пространство загадок, улик и скрытых сюжетов.

По замыслу организаторов, подростки станут сыщиками и будут расследовать загадочное происшествие. В программе — поиск подсказок, театральные головоломки, командные задания и неожиданные сюжетные повороты.

Участники также узнают новые факты об искусстве и театральной жизни, но сделают это в формате игры, где знание становится частью расследования.12+