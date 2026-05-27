В Кафедральный собор Калининграда привезут картину Петрова-Водкина из Третьяковской галереи

В Кафедральный собор Калининграда привезут картину Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Третьяковской галереи. Выставка продлится с 13 июня по 12 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе острова Канта.
В Кафедральном соборе можно будет увидеть полотно «Розовый натюрморт. Ветка яблони» Петрова-Водкина (1918, холст, масло). Произведение привезут в регион почти на месяц в рамках проекта «Выставка одной картины».
В дни открытия и закрытия для посетителей организуют музыкальные концерты. На них выступит московский синодальный хор, народная артистка России Ирина Купченко, ансамбль Questa Musica, а также титулярные органисты собора.
«Побыть в обществе полотна в непосредственном соседстве, прямо на сцене, можно на протяжении всего периода экспонирования внутри специального проекта ART&MUSIC, который сопровождает выставку из года в год. О творчестве художника на нём рассказывает Ольга Юрицына, научный сотрудник Музея Иммануила Канта, а музыкальные ассоциации к полотну подбирает Мансур Юсупов. Встречи проходят с понедельника по четверг, вечером, в камерном формате», — рассказали в учреждении.
Впервые совместный проект Кафедрального собора и Третьяковской галереи реализовали в 2018 году. Открывал выставку «Московский дворик» известного живописца Василия Поленова. За ним последовали: «У открытого окна. Портрет дочерей Фёдора Ивановича Шаляпина» Константина Коровина, «Импровизация 7» Василия Кандинского, «Портрет сестёр княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» Владимира Боровиковского, «Портрет Модеста Петровича Мусоргского» Ильи Репина, «Полдень. В окрестностях Москвы» Ивана Шишкина и «Весна — большая вода» Исаака Левитана. Героями выставки всегда становились полотна русских художников, которые могли покинуть знаменитый музей только в исключительных случаях.