В Хабаровском районе нацпроект «Инфраструктура для жизни» идёт с опережением графика

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском районе реализуются восемь объектов дорожной инфраструктуры. Будет обновлено более четырёх километров дорог в шести сёлах. Общая стоимость работ превысит 124 миллиона рублей. Среди ключевых направлений модернизации — замена изношенного покрытия на двухслойное, устранение проблем с грунтом, приводящих к деформации дорог, устройство водоотводной системы, включая трубы и лотки, а также обустройство тротуаров и бордюров для комфорта пешеходов.