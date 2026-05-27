В Хабаровском районе нацпроект «Инфраструктура для жизни» идёт с опережением графика

В Хабаровском районе реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведётся с опережением графика. Проект инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, в селе Осиновая Речка завершился ремонт автодороги по улице Амурская. Специалисты отдела развития дорожной инфраструктуры уже провели контрольный отбор вырубки верхнего и нижнего слоёв асфальтового покрытия. Эта процедура необходима для оценки качества выполненных подрядчиком работ. Проверяющая организация ФАУ РОСДОРНИИ дала положительное заключение. Результаты показали, что уложенное двухслойное покрытие полностью соответствует требованиям нормативной документации.
В селе Сосновка, на улице Набережная, также провели отбор вырубки нижнего слоя покрытия. Образцы успешно прошли испытания и подтвердили высокое качество материалов.
Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском районе реализуются восемь объектов дорожной инфраструктуры. Будет обновлено более четырёх километров дорог в шести сёлах. Общая стоимость работ превысит 124 миллиона рублей. Среди ключевых направлений модернизации — замена изношенного покрытия на двухслойное, устранение проблем с грунтом, приводящих к деформации дорог, устройство водоотводной системы, включая трубы и лотки, а также обустройство тротуаров и бордюров для комфорта пешеходов.
