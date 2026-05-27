«Алтын белгі», экзамены и лагеря: как Казахстан завершает учебный год

Параллельно в стране продолжают развивать инфраструктуру для детского досуга. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане строят дворцы школьников, школы искусств и оздоровительные центры. За последние три года уже открыли: 44 организации дополнительного образования; 15 детских оздоровительных центров. До конца года власти обещают запустить еще 10 объектов дополнительного образования и 4 новых центра отдыха. Новые площадки оснащают современными кабинетами робототехники, IT-лабораториями, игровыми зонами и творческими студиями — ставка делается на то, чтобы дети проводили каникулы не только весело, но и с пользой. Для работы в летних лагерях планируют привлечь 120 тысяч педагогов-организаторов, а также более 12 тысяч студентов и волонтеров. Перед началом сезона они проходят специальные обучающие курсы на базе центров «Балдаурен» и «Бобек».