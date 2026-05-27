«Алтын белгі», экзамены и лагеря: как Казахстан завершает учебный год

Для сотен тысяч выпускников впереди экзамены, вручение аттестатов и выбор будущего, а для остальных — масштабная летняя кампания с лагерями, кружками и программами отдыха, передает DKNews.kz. Но в этом году власти сделали особый акцент не только на досуге, но и на безопасности детей.
По данным Министерства просвещения, в 2024—2025 учебном году в стране обучались 3,9 миллиона школьников. Из них 343 тысячи заканчивают 9 класс, а еще 215 тысяч — выпускники 11 классов. Особое внимание традиционно приковано к обладателям «Алтын белгі». В этом году на престижный знак претендуют 13 175 выпускников. Аттестат с отличием могут получить более 18 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 31 тысячи девятиклассников.
Учебный год завершился 25 мая единым классным часом на тему: «Закон и порядок — ценности Народной Конституции!». Уже с 29 мая у выпускников стартует итоговая аттестация, которая продлится до 15 июня. В Минпросвещения отдельно подчеркнули: экзамены будут проходить под усиленным контролем. «В целях обеспечения прозрачности и академической честности материалы экзаменов будут направляться в организации образования в день проведения экзамена», — сообщили в ведомстве.
Одна из самых обсуждаемых тем последних недель — школьные выпускные. Власти Казахстана вновь напомнили о жестких ограничениях: проводить торжества в ресторанах, кафе и банкетных залах запрещено. Церемонии вручения аттестатов запланированы на
Этим летом в Казахстане заработают 11 135 центров отдыха. По данным министерства, различными программами планируют охватить 3,2 миллиона детей. Большинство школьников проведут лето в пришкольных лагерях — почти 3 миллиона детей. Еще 168 тысяч отправятся в сезонные лагеря, а более 44 тысяч — в круглогодичные оздоровительные центры. Отдельный акцент сделан на поддержке социально уязвимых семей. Бесплатный отдых организуют для: 729 тысяч детей из малообеспеченных семей; 53 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, путевки в республиканские центры «Балдаурен» и «Бобек» получат 5 тысяч победителей олимпиад и конкурсов. Еще 370 тысяч одаренных школьников поощрят на региональном уровне.
После ряда громких инцидентов в детских лагерях тема безопасности этим летом стала одной из ключевых. По словам министра, за каждым объектом отдыха закрепят инспекторов полиции, а весь персонал проходит проверку на наличие судимости. «Особое внимание уделено качественному составу специалистов, работающих в центрах отдыха: проводится проверка каждого сотрудника на судимость», — заявила Жулдыз Сулейменова. Для оперативной помощи детям по всей стране уже разместили QR-коды, через которые школьники смогут конфиденциально обратиться за поддержкой. Также в регионах начали работать круглосуточные колл-центры, а контакт-центр «111» летом перейдет на усиленный режим работы.
Параллельно в стране продолжают развивать инфраструктуру для детского досуга. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане строят дворцы школьников, школы искусств и оздоровительные центры. За последние три года уже открыли: 44 организации дополнительного образования; 15 детских оздоровительных центров. До конца года власти обещают запустить еще 10 объектов дополнительного образования и 4 новых центра отдыха. Новые площадки оснащают современными кабинетами робототехники, IT-лабораториями, игровыми зонами и творческими студиями — ставка делается на то, чтобы дети проводили каникулы не только весело, но и с пользой. Для работы в летних лагерях планируют привлечь 120 тысяч педагогов-организаторов, а также более 12 тысяч студентов и волонтеров. Перед началом сезона они проходят специальные обучающие курсы на базе центров «Балдаурен» и «Бобек».
Лето для миллионов казахстанских школьников официально начинается уже сейчас — и, судя по масштабам подготовки, власти делают ставку на то, чтобы каникулы в этом году прошли максимально активно, безопасно и под полным контролем.