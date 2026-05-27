В Красноярском крае завершили поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, где за этот срок было обследовано 28 квадратных километров горной тайги, сообщает КГКУ «Спасатель».
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке сотрудников полиции проводили поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе.
«В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.