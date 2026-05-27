Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Человек безблагодатный»: Кушанашвили раскритиковал Долину из-за ее песни о казни

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках выпустила песню — «Момент истины». Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал артистку из-за слов в композиции.

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках выпустила песню — «Момент истины». Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал артистку из-за слов в композиции.

— Казнить нельзя помиловать, и запятую где поставишь, чтоб подыгрывать ликующей толпе. Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед, — поет Долина.

Телеведущий усмотрел в песне нежелание исполнительницы признавать поражение. Кроме того, он удивился, что Долина не извинилась перед общественностью и пострадавшей стороной.

— Это каким вероломством нужно обладать, чтобы не принести извинения, да еще и встать в позу. Это же не просто форсерша, а женщина, убежденная в своей правоте, — высказался Кушанашвили.

Журналист надеялся, что спустя время Долина все же поймет, что в период судебного процесса вела себя «по-свински».

— Человек безблагодатный. Она в этой песне взяла на вооружение высокое слово «распяли». Распяли! Герой! — подытожил он в программе «КАКОВО?!».

Еще в апреле артистка рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.