«Человек безблагодатный»: Кушанашвили раскритиковал Долину из-за ее песни о казни

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках выпустила песню — «Момент истины». Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал артистку из-за слов в композиции.
— Казнить нельзя помиловать, и запятую где поставишь, чтоб подыгрывать ликующей толпе. Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед, — поет Долина.
Телеведущий усмотрел в песне нежелание исполнительницы признавать поражение. Кроме того, он удивился, что Долина не извинилась перед общественностью и пострадавшей стороной.
— Это каким вероломством нужно обладать, чтобы не принести извинения, да еще и встать в позу. Это же не просто форсерша, а женщина, убежденная в своей правоте, — высказался Кушанашвили.
Журналист надеялся, что спустя время Долина все же поймет, что в период судебного процесса вела себя «по-свински».
— Человек безблагодатный. Она в этой песне взяла на вооружение высокое слово «распяли». Распяли! Герой! — подытожил он в программе «КАКОВО?!».
Еще в апреле артистка рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.