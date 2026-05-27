Не менее 1 800 жителей Красноярского края переселят из аварийного жилья

В Красноярске стартовала выдача ключей новым владельцам жилья по программе переселения жителей ветхих домов, реализуемой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключи получают жители улиц Аральской, Армейской, Краснопресненской, Кутузова, Львовской, Свободной, Свердловской, Станочной, Учумской и Энергетиков, всего более 70 семей смогут переехать в современные дома на улице Норильской. Новоселам предлагаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры с завершенным ремонтом, полностью подготовленные к комфортному заселению и проживанию. К концу текущего года свыше 900 жителей Красноярска получат новые квартиры — благодаря государственной программе переселяемых граждан через выплату компенсаций или предоставление готового жилья на вторичном рынке недвижимости. В общей сложности в течение года планируется расселение порядка 1 800 жителей региона из аварийных домов. Напомним, с 2025 по 2030 годы в Красноярском крае реализуется программа переселения, в которую вошли около 1 тысячи многоквартирных домов, которые были признаны аварийными с 2017 по 2022 годы. За шесть лет планируют расселить 377 тысяч квадратных метров аварийных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек.