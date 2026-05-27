Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков

Теперь в контур СОРМ включены, в частности, адресные и паспортные сведения абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях. Документ также уточняет технические способы обмена данными: среди них GraphQL, WebSocket и HTTP-интерфейсы.