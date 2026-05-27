Сергей Кравчук поздравил пограничников с профессиональным праздником

История пограничной службы в Хабаровском крае насчитывает более полутора веков и неразрывно связана с освоением Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны дальневосточные пограничники внесли огромный вклад в Победу. Сегодня имена героев-пограничников увековечены на стеле на площади Славы, в названиях улиц Хабаровска и пограничных застав. Памятный знак дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре стал традиционным местом проведения торжественных церемоний.