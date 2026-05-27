Сергей Кравчук поздравил пограничников с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника, состоялось в администрации Хабаровска. Военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.
Глава города отметил, что Хабаровск по праву носит звание Города воинской славы за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников, а подвиги героев-пограничников навсегда вписаны в его историю.
«Этот праздник по праву считается одним из ярких символов преемственности героических традиций, всенародной благодарности и уважения к тем, кто в разные исторические эпохи укреплял и защищал рубежи нашего Отечества!» — сказал градоначальник.
История пограничной службы в Хабаровском крае насчитывает более полутора веков и неразрывно связана с освоением Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны дальневосточные пограничники внесли огромный вклад в Победу. Сегодня имена героев-пограничников увековечены на стеле на площади Славы, в названиях улиц Хабаровска и пограничных застав. Памятный знак дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре стал традиционным местом проведения торжественных церемоний.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов пограничной службы, которые являются примером для молодых пограничников.
«Пусть в вашем напряженном графике остается больше времени для общения с семьями, близкими и друзьями! Скорейшей и полной Победы! С Днем пограничника!» — сказал Сергей Кравчук, завершая торжественный прием.