В Красноярске отменили масштабные отключения холодной воды

Первый этап — отключение водозабора острова Нижний Атамановский — пройдёт с ночи 29 на 30 мая. Это затронет Ленинский район (за исключением: ул. Парковая, 30−50; ул. 5-й участок; пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29, 31ст.2; ул. Чайковского, 2, 2/1; ул. Московская, 32, 32/1; ул. Инструментальная, 12 КМКБ № 20), часть Кировского района (за исключением микрорайонов Первомайский, Водников; Торгашино; Образцово и Мичуринский; зданий бывшего завода СибСталь поул. Кутузова, 1 (все строения); зданий бывшего завода СибТяжМаш по ул. Павлова, 1 (все строения); пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от здания № 150 до ул. Регатная), пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115; ул. Побежимова, 2−44; ул. Вавилова, 2, 2/1, ⅔, 2 ст. 1, 2 ст. 2, 4−46, а также часть посёлка Берёзовка.