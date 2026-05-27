Первый возможный случай лихорадки Эбола зафиксировали на территории Индии

Между тем Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике. Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды.