Первый возможный случай лихорадки Эбола зафиксировали на территории Индии

В индийском городе Бангалор, расположенном в штате Карнатака, на карантин поместили гражданку Уганды с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом в среду, 27 мая, сообщает The Times of India.
По данным издания, 28-летняя женщина прибыла в Бангалор 23 мая. У нее выявили симптомы, характерные для вируса Эбола, включая слабость.
Женщину изолировали и направили в специализированную больницу города. У пациентки взяли анализы для проведения лабораторных исследований.
Как отмечает газета, в Индии на данный момент не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения вирусом Эбола.
Между тем Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике. Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды.
Эпицентром текущей вспышки Эболы является восточная часть Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя эту информацию, заверил, что сейчас в России отсутствует риск распространения Эболы.