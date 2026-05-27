Жители МКД в поселке Волгограда 2 недели выживают без воды

Жители дома № 5 по улице Семушкина в поселке Горный Советского района Волгограда уже две недели не видели воду в своих кранах. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», они вынуждены закупать бутилированную воду в огромных количествах и ездить купаться к родственникам и знакомым. Особенно страдают семьи с маленькими детьми.
— Каждый день к друзьям не наездишься, чтобы малышей искупать. Да и не у всех жильцов есть машины. Люди уже в отчаянии, не знаем уже, кому звонить, кого просить, — констатируют жильцы.
По словам жителей, вода пропала из-за забившейся трубы. В УК «Волжский край» люди подают заявки каждый день, однако воды как не было, так и нет.
В управляющей компании корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что направляют заявки в ресурсоснабжающую организацию. Однако в ответе на редакционный запрос в «Концессиях водоснабжения» пояснили, что специалисты уже проводили проверку сетей по указанному адресу.
— Нарушений на сетях «Концессий» не выявлено, ресурс подается в полном объеме, — прокомментировали в компании.
При этом жители утверждают, что в управляющей компании им предложили провести новую трубу за свой счет. Цена вопроса — 250 тысяч рублей.
— В нашей старой двухэтажке всего восемь квартир. Откуда мы возьмем такие сумасшедшие деньги? И почему мы должны прокладывать трубу за наш счет? — возмущаются жители.
Волгоградцы отмечают, что ситуация с двухнедельным отсутствием воды в МКД не вызывает беспокойства ни у местных властей, ни у надзорных органов.
— Читаем про проблемы с водой в двух поселках Волгоградской области, так там хоть прокуратура за людей заступилась. Мы живем на территории города, а нас никто не замечает, как-будто нас и нет, — делают нерадостный вывод волгоградцы.