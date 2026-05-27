В Петербурге из-за фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест» ограничат движение

В Санкт-Петербурге будут введены ограничения на движение транспорта из-за проведения восьмого ежегодного Международного фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест». Мероприятие состоится 30 мая.
С полуночи 28 мая до 23.59 31 мая планируется сужение дороги на Богатырском проспекте, около дома 42. С 05.00 30 мая до 11/00 31 мая будет сужена проезжая часть на Витебском проспекте — от Широтной магистрали скоростного движения до Заставской улицы, сообщает горком по транспорту.
В течение всего 30 мая запрещается остановка транспорта на Заставской улице, на отрезке от Витебского проспекта до Люботинского проспекта. А с 15.00 30 мая до 01.00 31 мая будет полностью закрыто движение машин на Заставской улице — от Витебского проспекта до Люботинского проспекта.
Кроме того, на время фестиваля вводится ограничение проезда по Западному скоростному диаметру. С 15.00 30 мая до окончания события (ориентировочно до 01.00 31 мая) запрещено движение в южном направлении на отрезке от Богатырского проспекта до съезда с Витебской развязки (ШМСД) на Витебский проспект. В северном направлении транспорт будет следовать в обычном режиме.
В 2026 году протяженность трассы для велосипедного заезда была увеличена. В маршрут теперь включена Витебская развязка ЗСД (ШМСД) — по направлению от ЗСД к Витебскому проспекту.
В южном направлении остаются открытыми для движения участки от трассы Е-18 «Скандинавия» до Богатырского проспекта, а также от Благодатной улицы до КАД Юг.
На время проведения фестиваля рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, отмечают в горкоме по транспорту.