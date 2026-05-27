Под Красноармейском в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, оставленный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Тайник нашли в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В нем находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M, C90-CR-RR, а также мины и ручные гранаты. Все изъятое вооружение и боеприпасы переданы в Министерство обороны России.
Как писал KP.RU, в конце марта официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова сообщила, что на освобожденных от ВСУ территориях региона обнаружены схроны с химическим и бактериологическим оружием. Клепанова заявила, что украинская сторона использует такое оружие для отравления населения.