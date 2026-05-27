Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские спасатели почти две недели спасали сёла от паводка в Якутии

20 специалистов МЧС почти две недели укрепляли дамбы и помогали жителям Намского района.

В Хабаровск вернулась аэромобильная группировка спасателей МЧС России, которая почти две недели работала в Республике Саха (Якутия), — сообщает МЧС Хабаровского края.

20 сотрудников поисково-спасательного отряда из села Ракитное были направлены в Намский район, где в этот период сохранялась угроза паводка на реке Лена. Спасатели занимались укреплением защитных дамб, вели круглосуточное наблюдение за уровнем воды и состоянием береговой линии.

Кроме инженерных работ, они помогали местным жителям: проводили профилактические беседы, доставляли адресную помощь, поддерживали пожилых и маломобильных граждан, а также семьи участников СВО. Отдельно отмечается участие в эвакуации людей в пункты временного размещения и перегоне сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления.

С собой хабаровские спасатели привезли полный комплект оборудования — от плавсредств и генераторов до гидрокостюмов и бензопил. В ходе работ им также удалось снять с мели баржу.

Всего, по данным МЧС, было укреплено более 40 квадратных метров защитных сооружений, помощь оказана по 17 адресам. Паводковая ситуация в целом прошла относительно спокойно, серьёзных последствий удалось избежать.

По завершении командировки спасателей поблагодарили руководство района и местные власти, отметив их профессионализм и оперативность.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше