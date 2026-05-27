Хабаровские спасатели почти две недели спасали сёла от паводка в Якутии

В Хабаровск вернулась аэромобильная группировка спасателей МЧС России, которая почти две недели работала в Республике Саха (Якутия), — сообщает МЧС Хабаровского края.
20 сотрудников поисково-спасательного отряда из села Ракитное были направлены в Намский район, где в этот период сохранялась угроза паводка на реке Лена. Спасатели занимались укреплением защитных дамб, вели круглосуточное наблюдение за уровнем воды и состоянием береговой линии.
Кроме инженерных работ, они помогали местным жителям: проводили профилактические беседы, доставляли адресную помощь, поддерживали пожилых и маломобильных граждан, а также семьи участников СВО. Отдельно отмечается участие в эвакуации людей в пункты временного размещения и перегоне сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления.
С собой хабаровские спасатели привезли полный комплект оборудования — от плавсредств и генераторов до гидрокостюмов и бензопил. В ходе работ им также удалось снять с мели баржу.
Всего, по данным МЧС, было укреплено более 40 квадратных метров защитных сооружений, помощь оказана по 17 адресам. Паводковая ситуация в целом прошла относительно спокойно, серьёзных последствий удалось избежать.
По завершении командировки спасателей поблагодарили руководство района и местные власти, отметив их профессионализм и оперативность.