Мусульмане Ростова собрались в мечети на Курбан-байрам 27 мая

Праздничный намаз в день праздника Курбан-байрам начался в 7:00 на Фурмановской в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Мусульмане Ростова собрались в мечети на Фурмановской улице 27 мая, чтобы отметить праздник Курбан-байрам. Как сообщается на сайте Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, богослужение началось в 7:00.

Напомним, Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий хадж. В 2026 году он начался 26 мая после захода солнца и продлится три дня.

В Ростове главные торжества проходят утром и днем 27 мая. Важная часть обряда — ритуальное жертвоприношение. Однако в черте города, включая общественные места, оно запрещено.

— Продавать жертвенных животных и приносить их в жертву у мечетей и в других не предназначенных для этого местах нельзя. Совершать обряд разрешается только на специальных площадках, — предупредили верующих в Центральном духовном управлении.

