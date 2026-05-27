Синоптик пообещал по-осеннему холодную погоду в Москве до конца мая

В Москве и Московской области до конца весны сохранится по-осеннему холодная погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: РБК

Как отметил синоптик, 27 мая погода в Центральной России будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди: суммарно выпадет до 5−6 литров воды на квадратный метр.

Столбики термометров в среду покажут 12…14 градусов — это на 6−7 градусов ниже климатической нормы. Ветер западный и северо-западный, с порывами 4−9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 732 мм ртутного столба.

По данным «Фобос», в ежедневном прогнозе до конца мая ожидаются скоротечные дожди. Ночью температура будет колебаться от 1 до 6 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до 9…14.

Ранее о похолодании предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что погода будет формироваться под влиянием циклона, центр которого окажется над Архангельской областью.

