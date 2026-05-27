Эксперт назвал регионы России, где обитают комары‑переносчики опасных инфекций

Комары, которые могут переносить опасные тропические заболевания, обитают в нескольких южных регионах России. Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Такие комары обитают в основном в Волгоградской области, на Кубани и в регионах Кавказа. Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят», — пояснил специалист.
По словам Альтштейна, комары являются эффективными переносчиками вирусов. В России они могут разносить лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие инфекции.
Эксперт рекомендует тем, кто проводит время на природе в перечисленных регионах, надевать закрытую одежду и использовать репелленты. При появлении любых подозрительных симптомов он советует обращаться к врачу.
