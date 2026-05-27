Воронежцы закупаются портативными устройствами для отдыха за городом

С наступлением тёплого сезона жители Воронежской области стали на 37% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи смарт-браслетов и внешних аккумуляторов выросли на 125% и 44% соответственно относительно того же периода апреля, выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.