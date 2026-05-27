Воронежцы закупаются портативными устройствами для отдыха за городом

С наступлением тёплого сезона жители Воронежской области стали на 37% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи смарт-браслетов и внешних аккумуляторов выросли на 125% и 44% соответственно относительно того же периода апреля, выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Воронежцы стали чаще выбирать устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов ёмкостью от 6 000 до 11 000 мАч увеличились почти на 60%.
В целом по России пользователи проявили интерес к устройствам для умного дома — их стали покупать на 88% активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+21%) и транспондеры для автопутешествий (+86%).
Особой популярностью у россиян в мае пользовались планшеты — их приобретали на 70% активнее. Лидируют устройства Samsung, в частности, компактныйGalaxyTab A11. В топ моделей также попали iPad 2025 11, GalaxyTabA11+ и GalaxyTabS10 Lite. По динамике продаж первое место заняли планшеты Apple, а самым покупаемым гаджетом бренда стал iPad 2025 11.
«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифровогодетокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.