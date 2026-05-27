Туристку из Франции задержали с 40 килограммами песка и ракушек на Сардинии

Туристку из Франции задержали на итальянском острове Сардиния из-за 40 килограмм песка, гальки и ракушек, которые она пыталась провезти через границу. Об этом рассказали в Blue News.
69-летняя женщина планировала сесть на паром до Тулона, однако ею заинтересовалась таможня в порту Порто-Торрес.
В ходе обыска специалисты выяснили, что француженка набрала песок на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом от 2017 года.
Теперь женщине грозит штраф в размере от 500 до трех тысяч евро (примерно от 42 до 250 тысяч рублей — прим. «ВМ»). Изъятый песок должны вернуть на пляж в ближайшие дни.
Кража песка — серьезная проблема на острове. Ежегодно путешественники увозят с собой «сувениры», нанося ущерб окружающей среде.
