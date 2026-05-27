Красноярский турист вечером заблудился в нацпарке «Столбы»

Красноярским спасателям пришлось искать 49-летнего туриста, который заблудился в нацпарке «Столбы».
Сообщение от мужчины поступило в краевую службу спасения вечером 26 мая. Турист сообщил, что был у скалы Столбовская видовка, но не смог найти дорогу в город.
«На его поиски направились спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. К этому времени солнце уже скрылось за горизонтом, а на улице сгустились сумерки. Более часа спасатели прочесывали местность и, наконец, в темноте обнаружили заблудившегося туриста, которого доставили его до улицы Свердловской», — рассказали в пресс-службе.