Организаторы Vivid Sydney отменили шоу после падения десятков дронов

В районе Дарлинг-Харбор в Австралии во время светового представления Vivid Sydney почти 90 беспилотников рухнули в море. Об этом в среду, 27 мая, сообщило местное издание News.
Зрители наблюдали за синхронным полетом сотен светящихся дронов, когда часть летательных аппаратов начала отрываться от строя и падать в воду. Организаторы фестиваля уточнили, что всего в воду упали 89 аппаратов. После этого шоу сразу отменили, а все последующие выступления на ближайшие дни приостановили для проверки оборудования.
Компания SkyMagic, ответственная за техническую часть шоу, заявила, что причиной происшествия стал «непредвиденный сбой радиочастоты», который произошел сразу после взлета беспилотников. Из-за потери точности позиционирования часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки.
1 января власти Абу-Даби организовали в новогоднюю ночь рекордный по длительности 62-минутный фейерверк, который сопровождался представлением из более чем 6,5 тысячи дронов. Организаторы праздника использовали системы запуска и визуальной синхронизации, благодаря чему они смогли превратить небо над пустыней в световую сцену.