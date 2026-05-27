Холодный ветер, тёплая вера: как Петербург встретил Курбан-байрам у Квартальной мечети

Ид-намаз прошел в 07:30, однако молитва началась на пару минут раньше. Из-за этого те, кто только подходил к мечети, немного торопились. Один из мужчин на ходу расстелил на мокром асфальте молитвенный коврик, кто-то использовал подручные материалы — полиэтилен и картон.
Погода преподнесла сюрприз: около 8 градусов тепла, после ночного дождя дороги ещё не высохли, а ветер со стороны Парашютной улицы был довольно ощутимым. Атмосфера царила спокойная, но приподнятая. Люди улыбались, обнимались, звучали традиционные поздравления.
Организацией порядка на всей территории от мечети занимались сотрудники Росгвардии и полиции. Также стоит отметить, что ограничения движения в центре (с 04:00 до 09:00) накладывались не только на время праздника — рядом с местом богослужения ведутся работы по ремонту труб, что создаёт дополнительные препятствия для транспорта, но, к счастью, почти не мешает верующим.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников ислама, знаменующий окончание хаджа. В Петербурге официальных площадок для жертвоприношений нет, обряд в черте города запрещён, но многие пользуются услугами онлайн-жертвоприношения через благотворительные фонды. Праздник продолжается. Верующие навещают родителей, дарят подарки и помогают нуждающимся.