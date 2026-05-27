Стая собак напала на сторожа рядом с детским садом в Назарове (видео)

На территории детского сада в Назарове стая собак напала на женщину, работающую там сторожем. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
Все произошло 26 мая. О случившемся правоохранители узнали из соцсетей. В местных группах сообщалось, что в тот же день собаки напали на выходившего из подъезда мужчину. Всего в стае девять агрессивных собак, часть из них, по информации свидетелей, с чипами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям местных чиновников и тех, кто отвечает за отлов и содержание бездомных животных.
Председатель СК России Александр Бастрыкин уже затребовал у руководства краевого главка доклад о ходе расследования.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.