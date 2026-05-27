ИИ вынудил работодателей вернуться к личным собеседованиям

Всё больше компаний начинают оценивать соискателей в неформальной обстановке — будь то на деловых встречах, в кофейнях или во время совместных тренировок.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, более половины работодателей уже находили сотрудников именно таким образом.
Подобный подход связан с ростом использования искусственного интеллекта при составлении резюме и выполнении тестовых заданий, что затрудняет объективную оценку реальных компетенций человека.
Специалисты по подбору персонала отмечают, что компании всё активнее полагаются на личные рекомендации и профессиональные связи, а также проверяют заявленные в резюме навыки непосредственно на практике. Например, через стажировку или выполнение пробного задания прямо на месте.
В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.