В Хабаровском крае мужчину осудили за перевозку 55 кг икры осетровых

В Хабаровском крае суд рассмотрел дело о незаконной перевозке особо ценных биоресурсов — более 55 килограммов икры осетровых рыб, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».
Как установил Комсомольский районный суд, в мае 2025 года житель Хабаровска приобрёл в Комсомольске-на-Амуре у неизвестного лица икру, полученную от рыб видов калуга и амурский осётр, включая гибридные формы. Эти виды относятся к особо охраняемым международными соглашениями.
При перевозке груза на автомобиле в сторону Хабаровска мужчину задержали сотрудники полиции на 140-м километре трассы в Комсомольском районе. Изъятые биоресурсы были переданы компетентным органам.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл смягчающие обстоятельства, состояние здоровья, а также факт возмещения ущерба — мужчина пожертвовал средства на программы по искусственному воспроизводству и выпуску молоди осетровых в Амур.
Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Контейнеры с икрой постановлено уничтожить. iPhone, использованный при совершении преступления, конфискован. Автомобиль возвращён законному владельцу.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.