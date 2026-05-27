В Прикамье уменьшился лимит по новым выданным кредиткам

В апреле 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Пермском крае 95,1 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с апрелем прошлого года на 9,3% (104,8 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 25,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 4,8% меньше показателя марта текущего года (27,2 тыс.).

В марте 2026 года полная стоимость кредита по кредитным картам составляла в Пермском крае 54,1%, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 8%.