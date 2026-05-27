В Прикамье при ремонте детсадов и школ используют метод ранней контрактации

О том, как выполняются поставленные на год задачи, рассказала и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева. Она доложила, что ремонт в этом году проводится в шести детских садах и 29 школах. На всех объектах подрядчики проводят необходимые работы в плановом режиме. А благодаря ранней контрактации удаётся завершить работы уже в начале года. Так, в детском саду «Созвездие» Пермского муниципального округа ремонт завершен уже в феврале 2026 года.