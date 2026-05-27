В Прикамье при ремонте детсадов и школ используют метод ранней контрактации

26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл оперативный штаб с главами муниципалитетов.

В Прикамье при ремонте детсадов и школ используют метод ранней контрактации. Это помогает ускорить процесс преобразования образовательных учреждений.

В Краснокамске, Звёздном и других городах обновляются фасады и кровли, приводятся в порядок инженерные сети, ремонтируются кабинеты и спортивные залы.

35 объектов образовательной структуры пройдут процесс капитального ремонта в Пермском крае в 2026 году.

Запланированные капитальные ремонты, которые ведутся в Прикамье по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодёжь и дети», предполагают не только необходимые строительные работы, но и оснащение объектов необходимым оборудованием.

26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл оперативный штаб с главами муниципалитетов. Во время совещания участники обсудили задачи обновления социальной инфраструктуры и благоустройство территорий, прилегающих к детским садам и школам.

О том, как выполняются поставленные на год задачи, рассказала и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева. Она доложила, что ремонт в этом году проводится в шести детских садах и 29 школах. На всех объектах подрядчики проводят необходимые работы в плановом режиме. А благодаря ранней контрактации удаётся завершить работы уже в начале года. Так, в детском саду «Созвездие» Пермского муниципального округа ремонт завершен уже в феврале 2026 года.

Наталья Зверева отметила, что в 2025 году опыт ранней контрактации на объектах образования в Пермском крае показал себя крайне успешно, поэтому эту практику продолжили и в 2026 году.