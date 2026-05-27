В центре Ростова утром 27 мая пропал свет из-за аварии на электросетях

В центре Ростова утром 27 мая пропал свет из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».
— В 7:14 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Без электроэнергии частично остались потребители на улицах Филимоновской, Лермонтовской, Островского и Красноармейской, — перечислили в организации.
Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение трех часов. В компании предупредили: свет могут дать без дополнительного оповещения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше