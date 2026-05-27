В Биробиджане пожарные более семи часов тушили крупное возгорание на лесопилке

В Биробиджане Еврейской автономной области произошёл крупный пожар на территории лесопилки. На тушение горящих пиломатериалов и отходов деревообработки пожарным потребовалось более семи часов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, сигнал о возгорании на улице Индустриальной поступил на пульт пожарно-спасательной службы «101». Уже на этапе вызова стало понятно, что пламя быстро распространяется по складированным отходам деревообработки и лесопиления, и огонь угрожает перекинуться на соседние постройки. Незамедлительно к месту происшествия были направлены бойцы пожарно-спасательных частей № 8 и № 1, а также служба пожаротушения — всего 21 человек и семь единиц техники.
По прибытии первых расчётов выяснилось, что горит большая куча отходов деревообработки и лесопиления, плотно уложенная и сухая, что создавало идеальные условия для быстрого распространения пламени. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Сухая древесина горела с высокой температурой, выделяя густой чёрный дым, который был виден из разных районов города. Пожарные оперативно развернули рукавные линии и приступили к тушению, одновременно защищая расположенные поблизости строения и технику.
Сотрудники полиции на протяжении всей операции обеспечивали безопасность дорожного движения. На прилегающей к месту пожара улице Шолом-Алейхема было организовано реверсивное движение через рукавные мостики, чтобы не допустить повреждения пожарных рукавов проезжающими автомобилями и при этом не перекрывать полностью транспортный поток. Это позволило и автоинспекторам, и пожарным работать слаженно, без помех.
Борьба с огнём длилась более семи часов. За это время пожарные не только сбили основное пламя, но и полностью пролили очаги тления, чтобы исключить повторное возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, однако огонь полностью уничтожил отходы деревообработки и лесопиления на всей затронутой площади. Причина пожара пока не установлена — на месте работают дознаватели МЧС России, которые выяснят, что именно послужило толчком к возгоранию, в том числе проверят версии о неосторожном обращении с огнём или нарушении технологического процесса.
В МЧС напомнили, что скопления древесных отходов являются пожароопасными объектами, и призвали руководителей предприятий строго соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и будьте внимательны к правилам пожарной безопасности!
Номер вызова экстренных служб — 112.
