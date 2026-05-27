Юристы сказали, могут ли белорусы зарегистрироваться на даче

Согласно белорусскому законодательству, в Беларуси для такой регистрации должны быть соблюдены определенные нюансы. В частности, регистрация по месту жительства возможна только в жилых помещениях, которые предназначены для постоянного проживания — квартиры, комнаты, жилые дома. Садовые домики в товариществах к таким объектам не относятся. То есть постоянная прописка на даче в Беларуси не допускается.