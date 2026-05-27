Юристы сказали, могут ли белорусы зарегистрироваться на даче

Стало известно, можно ли в Беларуси зарегистрироваться на даче, пишет urielt.by.
Согласно белорусскому законодательству, в Беларуси для такой регистрации должны быть соблюдены определенные нюансы. В частности, регистрация по месту жительства возможна только в жилых помещениях, которые предназначены для постоянного проживания — квартиры, комнаты, жилые дома. Садовые домики в товариществах к таким объектам не относятся. То есть постоянная прописка на даче в Беларуси не допускается.
Однако можно оформить регистрацию по месту пребывания, то есть сделать временную прописку. Это подходит для дачников, проживающих в садовых домиках длительное время. При этом, оформляя временную регистрацию, сниматься с регистрации по основному месту жительства не нужно.
Регистрация по месту пребывания нужна, если человек покидает место постоянного жительства более чем на месяц. Но, если дачу используют только для сезонного отдыха или коротких поездок, то и оформлять регистрацию не нужно.
Только если это не связано с трудоустройством, необходимостью получения по месту пребывания медпомощи, устройством ребенка в детский сад или школу, решением иных бытовых или административных вопросов.
Регистрация оформляется на срок до одного года с возможностью продления. При этом штамп в паспорте не проставляется, но выдается отдельное свидетельство о регистрации.
Документы оформляются при обращении к председателю садового товарищества, в органы внутренних дел или сельисполком, если в населенном пункте нет ОВД, отдельные госорганы (для военнослужащих). В структуры для оформления временной документации нужно подать заявление, паспорт (удостоверение личности), документ, подтверждающий основание для проживания. При временной регистрации в садовом домике или на даче государственная пошлина не взимается.
