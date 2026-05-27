Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды в реке Мая в Хабаровском крае может достичь неблагоприятных отметок

Возможны подтопления приусадебных участков и дорог местного значения.

Источник: AmurMedia

По информации гидрологов на реке Мая при прохождении снегодождевого паводка у села Нелькан Аяно-Майского района отмечаются подъемы уровней воды. По предварительным прогнозам к 28−30 мая имеется вероятность достижения отметок 540−580 см (при уровне неблагоприятного явления — 560 см, опасного явления — 620 см), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Угрозы хозяйственным объектам нет, возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населенных пунктах Нелькан и Джигда», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности в период прохождения паводка.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае полностью завершена работа по внесению в ЕГРН сведений о зонах затопления и подтопления. В реестр недвижимости внесены сведения о 973 зонах, которые находятся на территории нашего края. После этого для них устанавливается особый режим использования территории.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше