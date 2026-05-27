Уровень воды в реке Мая в Хабаровском крае может достичь неблагоприятных отметок

По информации гидрологов на реке Мая при прохождении снегодождевого паводка у села Нелькан Аяно-Майского района отмечаются подъемы уровней воды. По предварительным прогнозам к 28−30 мая имеется вероятность достижения отметок 540−580 см (при уровне неблагоприятного явления — 560 см, опасного явления — 620 см), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Угрозы хозяйственным объектам нет, возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населенных пунктах Нелькан и Джигда», — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности в период прохождения паводка.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае полностью завершена работа по внесению в ЕГРН сведений о зонах затопления и подтопления. В реестр недвижимости внесены сведения о 973 зонах, которые находятся на территории нашего края. После этого для них устанавливается особый режим использования территории.