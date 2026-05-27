В краевой больнице впервые пересадили почку от сестры брату

В Красноярской краевой клинической больнице впервые провели операцию по трансплантации почки от родственного донора. Пациенты чувствуют себя хорошо. Донором для 51-летнего больного стала его 43-летняя сестра по матери. У реципиента на фоне сахарного диабета три года назад резко ухудшилось самочувствие. У него диагностировали почечную недостаточность. Мужчину спасал только еженедельный гемодиализ, занимавший по 12 часов. Напомним, краевая трансплантология началась с пересадки почки от погибшего человека в марте 2014 года. Врач-уролог Красноярской краевой клинической больницы, главный внештатный трансплантолог минздрава Красноярского края, к. м. н. Михаил Фирсов подчеркивает, что родственная трансплантация имеет целый ряд преимуществ: операция плановая, и врачи могут предельно тщательно подготовить к операции и донора, и реципиента; донорский орган максимально сохранен; генетические совпадения улучшают выживаемость и функциональность органа на 15% через год после операции и на 25% — через пять лет. Донор и реципиент чувствуют себя хорошо. Женщину уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, ее брат готовится к выписке.