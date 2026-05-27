В Красноярском крае нет действующих лесных пожаров

За минувшие сутки специалисты Лесопожарного центра ликвидировали один пожар.

Источник: Комсомольская правда

На утро 27 мая в Красноярском крае действующих лесных пожаров нет. Территорию гослесфонда по условиям погоды продолжают патрулировать специалисты Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали один пожар на 4 га в в Тунгусско-Чунском лесничестве. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в начале мая в большинстве муниципалитетов края ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили посещение лесов, разведение костров в тайге и использование открытого огня на приусадебных участках. Подробности можно узнать в нашей статье.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.