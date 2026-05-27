Очередной этап поисков семьи Усольцевых завершился в Красноярском крае

Спасатели завершили поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых — за три дня было обследовано 28 квадратных километров тайги. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в КГКУ «Спасатель».
Специалисты мз Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке сотрудников правоохранительных органов проводили поиски в Манско-Уярском муниципальном округе.
— Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось, — уточнили в сообщении.
Недавно нейросеть проанализировала около 20 тысяч аэрофотоснимков, которые были сделаны при поисках пропавших в тайге Усольцевых в Красноярском крае.
Специалисты в студии «Пусть говорят» сообщили, что тела семьи могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть и криминальные, вплоть до полного избавления от тел.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.