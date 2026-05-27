Новый турмаршрут «Назад в СССР» запустят летом в Нижегородской области

Пассажиров ждет ностальгическая программа, посвященная 1970−1980 годам, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Новый железнодорожный туристический маршрут «Назад в СССР» будет запущен летом 2026 года. Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский на конференции «PRO//Движение. Год пассажира», которая прошла в нижегородском Арсенале.

По словам руководителя магистрали, железнодорожный туризм на паровой тяге пользуется у пассажиров особым спросом. Только за первые четыре месяца текущего года такие поезда перевезли 11 тысяч человек. Всего в границах ГЖД уже успешно работает ряд тематических и мультимодальных проектов, включая поезда в Арзамас и Большое Болдино.

Как уточнили в пресс-службе ГЖД, участники конференции обсудили стратегию развития регионального туризма на федеральном уровне. Эксперты сошлись во мнении, что совместная работа перевозчиков, туроператоров и властей позволит оптимизировать цены на туристические поезда и сделать межрегиональные маршруты регулярными.

Ранее сообщалось, что более 1000 школьников посетили экскурсии на железной дороге в Нижнем.