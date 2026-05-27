В среду, 27 мая, в Нижнем Новгороде стартует финал чемпионата «Профессионалы». Это первый из трех финалов, каждый пройдет в своем городе и по своим направлениям. Так, первыми состязаться в профмастерстве будут участники по компетенциям ИТ и креативных индустрий. В августе состоится финал в Калуге — для юных профи в промышленности, а в декабре в Санкт-Петербурге показывать класс будут по компетенциям сервиса, производства, строительства, медицины и инженерных технологий.
В Нижнем соберутся не только конкурсанты, но и эксперты, наставники, представители предприятий, гости. В основном зачете свое мастерство будут демонстрировать студенты колледжей и техникумов. Также пройдут соревнования в индустриальном зачете — для молодых специалистов. Будет и международный «баттл», в котором участвуют ребята из дружественных государств.
Чемпионат «Профессионалы» — это, по сути, смотр, где работодатели присматриваются к потенциальным сотрудникам, а студенты пробуют свои силы в формате, похожем на демонстрационный экзамен.
«Наша задача — выстроить в колледжах и техникумах современную систему подготовки кадров, максимально приближенную к запросам реального сектора экономики. Все компетенции разрабатываются вместе с работодателями — в этой работе участвуют 10 тысяч предприятий-партнеров, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов. — У нас теперь есть уникальное профессиональное сообщество, в котором конкурсанты демонстрируют свое мастерство, знакомятся с представителями профильной индустрии и работают над реальными заданиями».
Важно, что итогом каждого чемпионатного цикла становится не только награждение победителей и призеров, но и «апгрейд» образовательных стандартов и программ колледжей. Каждый год после соревнований появляются новые повороты в профессиях, новые запросы. И на них нужно реагировать.
В 2026 году в Нижнем Новгороде соревнования пройдут по 12 передовым компетенциям — от 3D-моделирования и веб-технологий до кибериммунной автономности и разработки виртуальных миров. Площадкой Чемпионата станет Федеральный технопарк профессионального образования.
«Технопарк в Нижнем Новгороде — это инновационная площадка по подготовке кадров. Здесь новейшее оборудование, передовые технологии и практико-ориентированный подход задают новый стандарт подготовки кадров в системе СПО», — подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.
Организатор чемпионата — Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, регион-организатор — Нижегородская область.