В среду, 27 мая, в Нижнем Новгороде стартует финал чемпионата «Профессионалы». Это первый из трех финалов, каждый пройдет в своем городе и по своим направлениям. Так, первыми состязаться в профмастерстве будут участники по компетенциям ИТ и креативных индустрий. В августе состоится финал в Калуге — для юных профи в промышленности, а в декабре в Санкт-Петербурге показывать класс будут по компетенциям сервиса, производства, строительства, медицины и инженерных технологий.