Калининградская область присоединилась к акции «Агродиктант»

В регионе во всероссийской акции участвовало 3.5 тыс человек.

Источник: Комсомольская правда

3,5 тысячи калининградцев на 47 площадках региона приняли участие в акции «Агродиктант». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной площадкой стал Калининградский государственный технический университет, а самой необычной — рыболовный траулер «Захар Сорокин».

К акции привлекли студентов вузов и средне специальных учебных учреждений, учащихся агроклассов, курсантов морского рыболовного колледжа, представителей правительства, сотрудников агрокомплексов и т.д. Всех их объединяет интерес к сельскому хозяйству.

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов, который тоже писал диктант, отметил, что такие акции помогают привлечь в отрасль сельского хозяйства новые кадры, а также продемонстрировать молодежи перспективное направление для будущей профессии.