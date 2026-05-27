ПВО за ночь сбила 140 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России, Азовским и Черным морями 140 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО сбивали дроны ВСУ самолетного типа в период с 20.00 вторника до 7.00 среды по московскому времени.
Так, украинские БПЛА были перехвачены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями.
Кроме того, ПВО сбила дроны ВСУ над Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
