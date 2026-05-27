Свердловчане смогут получать справки в лагерь онлайн

Свердловчане смогут получать справки об эпидемиологическом благополучии онлайн. Этот документ подтверждает, что человек в период определенного времени, как правило, 14 или 21 день, не контактировал с больными инфекционными заболеваниями. Справка, в том числе нужна детям, которые собираются поехать на отдых в оздоровительный лагерь.
— К концу года мы запустим сервис, через который можно будет оформить запрос справки об эпидблагополучии и получить её электронный вариант, не посещая поликлинику, — поделилась заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире программы ОТВ.
Напомним, что в Сухом Логу за 2025 год от гепатита С вылечили 40 пациентов. Раньше этот диагноз считался неизлечимым и приводил к циррозу печени. Всего в Сухоложской районной больнице от гепатита С лечатся 729 человек.