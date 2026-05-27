Храм на Слудке. Почему на Свято-Троицком соборе звонили в корабельные рынды

Пермь — город на Каме. Река кормила, река везла, река встречала и провожала. Даже колокола на главном соборе — на Слудке — заменяли одно время корабельными рындами: судовыми колоколами с глухим пароходным звоном.
Свято-Троицкий собор пережил страшный пожар, в нём размещались детская колония и склад оружия. А сегодня он снова в своём великолепии. Здесь хранятся списки с афонских икон, мощи святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и преподобного Кукши Одесского, а также редкая икона Божией Матери «Пермская». О чём молчат старые стены главного храма Перми? Смотрите — в медиапутеводителе «АиФ» по храмам Прикамья.
Свято-Троицкий кафедральный собор (Слудская церковь) Настоятель: священник Сергий Голубев.
Адрес:
г. Пермь, Монастырская улица, 95.
Всё началось с пожара. Пермь выгорела за сутки. 300 домов — в пепел. Это случилось 14 сентября 1842 г., в праздник Воздвижения Честного Животворящего Креста.
По воспоминаниям очевидцев, огонь вспыхнул в двух концах города одновременно. Меньше чем за день выгорела дотла «лучшая и главнейшая часть» Перми — торчали лишь печные трубы деревянных домов да обугленные стены каменных.
Пермь пришлось отстраивать заново. Бывший городской голова и купец 2-й гильдии Егор Иванович Шавкунов, глядя на дымящиеся развалины, решил: на месте пожарища нужен каменный храм. На века. Городское общество идею одобрило, строительство легло на плечи купца.
Шавкунов не успел — умер. Дело продолжил сын Пётр. В 1845 г. на горе Слудке заложили новый трёхпрестольный храм.
Архитектор Григорий Летучий выбрал русско-византийский стиль: строгий, величавый, без вычурности и лишних узоров, по старым церковным канонам. Строили всем миром: средства жертвовали и дворяне, и купцы, и крестьяне. Главный престол освятили в 1857 г. во имя Святой Живоначальной Троицы.
Троицкую церковь хорошо было видно (и слышно!) с Камы.
Пять золотых куполов, трёхъярусная колокольня с арочными окнами, обрамлёнными дорическими полуколоннами, с резными наличниками над дверями. Вокруг — кирпичная ограда с коваными решётками и тремя воротами, в которые были вставлены иконы.
Храм стал не только украшением всей Перми, но и центром просвещения. В 1890 г., после визита в Пермь обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева, при церкви открылась «Константиновская» школа. Учились дети. А для взрослых зимой устраивали народные чтения.
Революция перечеркнула всё. В 1918 г. расстреляли священника Константина Широкинского. В 1926 г. в храме случился пожар — сгорел верх колокольни и четыре боковые главы. Десять лет собор стоял с открытой раной, заливаемый дождём. Власти не давали разрешения на ремонт. В 1932 г. здание передали под склад оружия Наркомата обороны. А вскоре здесь разместили детскую колонию.
Чудо случилось в 1944 г. В годы Великой Отечественной государство изменило политику в отношении церкви. Епископ Александр (Толстопятов) подал прошение об открытии Слудской церкви. И 28 февраля его одобрили.
Но колоколов не было — их сбросили в 30-х. Тогда на колокольню подняли корабельные рынды — судовые колокола. Звук их был глухим, как пароходный гудок. Для верующих той поры он стал символом возвращения храма к жизни.
25 мая 1944 г. храм освятили заново. С тех пор он — кафедральный собор Пермской епархии.
И сегодня каждое утро здесь начинается с литургии, каждый вечер — с вечерней службы. И так — без выходных. Крестят почти ежедневно.
Хор в соборе — один из лучших в Прикамье. Архиерейский. Поют и древние распевы, и современные положенные песнопения.
Рядом с собором — старое здание Константиновской церковно-приходской школы. Теперь там воскресная школа и епархиальное управление. А ещё — редакция: выпускают газету «Православная Пермь» и ведут сайт епархии.
В 2004 г. собору вернули исторический вид: подняли четыре малых купола, восстановили третий ярус колокольни, отлили новые колокола (только один весит 4 т!).
В 2010—2012 годах обновили росписи и вызолотили иконостас.
Купец Шавкунов, задумавший этот храм, наверное, был бы доволен. Как и прежде, Свято-Троицкий Кафедральный собор остаётся главным храмом Прикамья, духовным и административным центром Пермской епархии.
ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ХРАМА.
Иконостас.
Главное украшение интерьера — иконостас. В 2000-х годах его заменили на новый из-за ветхости, а в 2011 г. позолотили и обновили во время ремонта собора.
С прежним иконостасом связана удивительная история. Его тайно привезли в 1950-х годах при протоиерее Оресте Бычковском (будущем архиепископе Пермском и Соликамском Николае).
Бычковский прошёл лагеря: в 1937 г. его приговорили к 10 годам заключения за веру. Освободился в 1947 г. В конце 1950-х оказался в Перми.
Старый иконостас собора пришёл в негодность — власти могли закрыть храм. Тогда Бычковский заказал в Оренбурге новый — резной, позолоченный. Его тайно, под видом запчастей, привезли и буквально за одну ночь смонтировали. У властей не осталось аргументов для закрытия. Бычковский похоронен за алтарём собора.
Икона Божией Матери «Пермская».
Мало кто знает, но есть образ Богородицы, связанный именно с нашим краем, — икона Божией Матери «Пермская».
Известный сегодня образ — часть большой иконы «Собор Пресвятой Богородицы» из подмосковного села Верхнее Мячково. Там, среди множества клейм, есть и «Пермская». Сама икона «Собор Пресвятой Богородицы» когда-то принадлежала графине Марии Строгановой. А род Строгановых тесно связан с Пермским краем.
Икона «Пермская» относится к иконографическому типу «Умиление» или «Елеуса» (с греч. — милостивая, милующая): Богородица и младенец Христос прижимаются щекой к щеке. Это символ безграничной любви и грядущей жертвы.
Празднование иконы «Пермской» —17 июля. Этот день также является днём памяти царя Николая II и его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге, — в те времена уездном городе Пермской губернии. В пермских храмах в этот день служат молебны. Так соединились две святыни: образ Богородицы и страстотерпцы, почитаемые на пермской земле.
Икона новомучеников и исповедников пермских.
Это одна из самых любимых икон у прихожан. В Пермском Соборе Русской православной церкви 105 святых. И несколько служили именно в Троицком соборе.
Среди них — Константин Широкинский, священнослужитель Слудской церкви. Он преподавал Закон Божий в Константиновской школе при храме и в Пермском речном училище. 28 августа 1918 г. его арестовали вместе с клириком собора Евгением Будриным — «как монархистов и контрреволюционеров». Их расстреляли 4 октября.
Мощи святителя Мелетия.
Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский (в миру Михаил Иванович Леонтович), четвёртый епископ Пермский, пребывал на Пермской кафедре всего три года — с 21 апреля 1828 г. по 18 июля 1831 г., но запомнился как подвижник и аскет. Он составил особый катехизис для священников — наставление о том, как самим учиться и как просвещать народ. В Пермской духовной семинарии будущим священникам советуют молиться святителю Мелетию о помощи в пастырском служении.
Мощи преподобного Кукши Одесского.
Святой Кукша (в миру Косьма Величко) провёл несколько лет в пермских лагерях — с 1938 г. по 1943 г. Этапом его отправили в Усольлаг. Сначала держали в Верхней Вильве, потом перевели в сельхозколонию в Селянке, а под конец — в лазарет в Нижнем Мошево, откуда он вышел на свободу.
Условия в лагере были тяжёлыми. Однажды на Пасху старец, измождённый и голодный, бродил по территории. Он увидел, как повара несут для охранников противни с пирогами. Тогда он взмолился: «Господь, ты посылал пророку Илие еду через ворона. Пусть и мне птица принесёт кусок хлеба». Тут же над его головой раздалось карканье — и к его ногам упал пирог. Это ворон стащил его с противня.
В другой раз епископ Антоний сумел передать старцу тайную посылку — сто частиц Святых Даров для причастия. Священники, находившиеся в лагере, смастерили из полотенец подобие епитрахилей, нарисовали на них карандашом кресты и надели поверх робы. В условленный день и час, незаметно для охраны, заключённые-христиане по одному подходили к священникам в укрытие за кустами. Те накрывали их самодельными епитрахилями и отпускали грехи. Так сто человек исповедовались и причастились прямо по пути на лесоповал.
Сегодня частица мощей преподобного Кукши хранится в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. А на территории исправительной колонии в Нижнем Мошево, где он находился в лазарете, построен храм в его честь.
Две иконы из Афона.
В 2006 г. в Пермь привезли списки (точные копии) с чудотворных образов: «Троеручица» и «Елиуса (“Милующая”)».
Писали их афонские монахи в посте и молитве. Образы находятся в боковых приделах соборного храма.
«Всецарица».
Одна из самых почитаемых икон — «Всецарица». К ней приходят люди с онкологическими заболеваниями и их родные. Раз в две недели перед этим образом служат молебен — традиция сложилась по просьбам прихожан.
СЛОВО ПАСТЫРЯМесто для молитвы.
Священник Валентин Волков, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора:
"Когда я впервые увидел этот храм, он поразил меня своей древностью и молитвенностью. Это был один из немногих храмов в Перми, где сохранились старинные росписи и древние иконы. Входя сюда, чувствуешь, что люди на протяжении столетий возносили здесь молитвы. И это сразу располагает к Богу.
В советские времена Слудская церковь была одним из немногих храмов, где совершались таинства. И сейчас люди приходят и говорят: «Меня здесь крестили, здесь крестили мою бабушку». Для многих это не просто храм, а семейная память.
Что меня радует сегодня? В храм идёт молодёжь. На Пасхальной неделе на вечерней службе собрались 30 человек, из них 20 — школьники и студенты. Раньше порой говорили: «Храм в белых платочках». А теперь мужчин стало больше.
Самое тяжёлое время для храма — когда он используется не по назначению. Даже если течёт крыша, но совершается молитва — это лучше, чем когда стены целы, а внутри — клуб или склад. Сейчас у нас благолепие. При владыке Мефодии, митрополите Пермском и Кунгурском, обновили росписи, вызолотили иконостас, отреставрировали некрополь за алтарём.
Мы открыты для всех. Каждое воскресенье — беседы с батюшкой. Не лекции, а диалог: люди задают вопросы, мы отвечаем. Часто бывает, человек ничего не спросил, а после занятия говорит: «Спасибо, я стеснялся, но те вопросы, которые задали другие, — это и есть мои вопросы». Приходите. Спрашивайте. Здесь рады каждому".
ГОЛОС МЕСТА’Здесь меня крестили’Прихожанка собора Ольга Троицкая:
"Меня крестили здесь в 1985 г. В детстве мы с мамой часто ездили в этот храм. Перед первым классом здесь было моё первое причастие. Уже позже, лет в 18, я стала ходить в церковь осознанно и приезжала сюда на богослужения — чаще всего на архиерейские.
В 2000-х собор был на ремонте. А с приходом на Пермскую кафедру владыки Мефодия храм полностью отреставрировали. Он обрёл свой величественный вид".
А ВЫ ЗНАЛИ?7 интересных фактов про Свято-Троицкий собор1. Один из приделов посвятили небесному покровителю купца, основавшего храм.
Небесным покровителем Егора Шавкунова, который задумал строительство храма, был Георгий Победоносец. Его именем назван один из приделов храма.
2. На строительство пошли доходы с часовни на рынке.
Южный придел освятили во имя пророка Ильи. На возведение храма передали доходы от Ильинской часовни, стоявшей на Чёрном рынке.
3. Собор назвали по скалистому берегу.
В народе храм называют Слудской церковью — по горе Слудке. «Слуда» на Урале — высокая гора, скала, заросшая лесом.
4. Прихожане собрали деньги на танковую колонну.
В 1944 г. верующие пожертвовали 25 тыс. руб. на танковую колонну «Дмитрий Донской» и ещё столько же — детям погибших солдат.
5. В храме крестили пол-Перми.
После войны Слудская церковь была одним из двух действующих храмов на миллионный город. Тысячи пермяков крестились именно здесь.
6. На месте соборной площади построили первый на Урале велотрек.
В советское время Слудскую площадь переименовали в площадь Коммуны. В 1956 г. на её пустыре появился первый на Урале велотрек с асфальтовым покрытием. Сегодня здесь стадион «Энергия».
7. Кафедра переезжала трижды.
В 1923 г. сторонники «обновленчества» (движение, поддержанное советской властью) захватили Спасо-Преображенский собор, где тогда располагалась кафедра. Её перенесли на Слудку. После пожара 1926 г. кафедру перевели в Вознесенско-Феодосьевскую церковь. А в 1944 г., когда Троицкий собор открыли заново, кафедра окончательно вернулась на Слудку.
ВЕХИ ИСТОРИИ.
1842 — пожар в Перми. Купец Шавкунов предлагает построить на Слудке каменный храм.
1845 — начало строительства.
1849 — освящён первый придел — во имя Георгия Победоносца.
1850 — освящён южный придел — во имя пророка Ильи.
1857 — освящён главный престол. Храм получил имя Святой Живоначальной Троицы.
1906 — построено каменное здание Константиновской церковно-приходской школы (стоит рядом до сих пор).
1918 — расстрелян священник Константин Широкинский.
1923 — кафедра правящего архиерея перенесена в Троицкий храм из Спасо-Преображенского собора.
1926 — пожар. Утрачены верх колокольни и четыре малых купола.
1927 — кафедру перенесли в Вознесенско-Феодосьевскую церковь.
1936 — храм закрыли. Колокола сбросили. Здание передали детской колонии.
1941 — в здании устроили склад артиллерийского оружия.
1944 — 28 февраля храм открыли заново. Он стал кафедральным собором. На колокольню подняли вместо колоколов корабельные рынды. Из пяти глав осталась одна. 25 мая собор освятили заново. В соседнем здании расположилось Молотовское епархиальное управление, квартира епископа и его рабочий кабинет.
1994 — собору вернули здание Константиновской школы.
1996 — 12 мая, в дни празднования 600-летия со дня кончины святителя Стефана Великопермского, собор посетил Патриарх Алексий II.
2002 — началась комплексная реставрация после назначения епископа Иринарха (Грезина): новые полы из турецкого мрамора, восстановлен третий ярус и купол колокольни, подняты новые колокола.
2004 — храм снова стал пятиглавым: восстановлены четыре малых купола.
2006 — в собор привезли списки с афонских икон — «Отрада и Утешение» и Иверскую.
2010−2012 — в период управления епархией митрополитом Пермским и Соликамским Мефодием (Немцовым) обновлены настенные росписи и иконостас. Царские врата и резьба вызолочены.
2011 — отреставрирован архиерейский некрополь (хоронить пермских архиереев и священников за алтарём собора начали ещё в 1945 году).
СЛОВАРЬ.
Епархия (от греч. eparcheia — «управление, область») — церковно-административная территориальная единица, управляемая архиереем. Объединяет храмы, монастыри, приходы на определённой территории.
Кафедральный собор (от греч. kathedra — «кресло, трон») — главный храм епархии, где находится кафедра (возвышенное место) правящего архиерея. Здесь он совершает главные богослужения.
Придел (от греч. paraklesis — «молельня» или от «придел» в значении «пристроенный боковой объём») — дополнительный алтарь в православном храме, устроенный в основном здании, чаще всего в боковых частях (отсюда и название). В приделе совершается полная литургия, он имеет свой иконостас.
Иконостас (от греч. eikonostasis — «место для икон») — перегородка с иконами, отделяющая алтарь от основной части храма. Состоит из нескольких рядов икон. Царские врата — центральная дверь в иконостасе.
Епитрахиль (от греч. epitrachelion — «на шее») — часть облачения священника: широкая лента, которая надевается на шею и спускается на грудь. Без неё священник не может совершать богослужения и требы (исповедь, причастие, крещение).
КАРТА МЕСТАДорога к храму.
Как добраться от ж/д вокзала Пермь II.
На общественном транспорте: Выйдите к платформе и далее к остановке городских автобусов «Станция Пермь II» у выхода из здания вокзала или чуть дальше — к трамвайной остановке.
Автобус № 6 или трамвай № 5 (самый лучший вариант).
Сядьте на автобус № 6 (маршрут «Пермь II — Микрорайон Железнодорожный) или на трамвай № 5 (маршрут “Пермь II — Станция Бахаревка”). Выйдите на остановке “Пермский академический Театр-Театр”. А дальше до собора около 10 минут пешком.
Автобусы № 81, № 49.
Ехать до остановки «Ул. Борчанинова». Далее пешком от ул. Ленина подниматься по Борчанинова до Петропавловской и далее вверх (есть лестницы) по Слудской горке и затем вдоль стадиона «Энергия». Собор будет виден.
Автобус № 1.
Садитесь на автобус № 1 (маршрут «Станция Пермь II — Микрорайон Садовый»). Выходите на остановке «Центральный рынок» (ул. Пушкина). Оттуда пешком 15−20 минут по ул. Попова до Монастырской.
На такси.
Конечная — «Свято-Троицкий собор» или «Слудская церковь». Время в пути — 10−15 минут.
ПешкомВариант для любителей долгих прогулок. Дойти до площади Гайдара, затем подняться по ул. Петропавловской до ул. Крисанова или Борчанинова, идти вверх до Монастырской. Дорога займёт около 40 минут.
Часы работы / когда служба.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00Утренняя служба (Литургия): в будние дни — 8.00, по воскресеньям и праздникам — в 7.00 (ранняя) и 9.00 (поздняя)Вечерняя служба: в 17.00Крещение, венчание, требы: по предварительной записи в церковной лавке.
Телефон / сайт:
Телефон: +7 (342) 237−21−40, 237−28−50Сайт: pravperm.ru, Вконтакте.