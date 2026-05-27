Красноярцев приглашают на «День детства» с шоу, квестами и концертом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 мая на острове Татышев состоится праздник «День детства», посвященная открытию летнего сезона.
Праздник начнется в 12:00 с торжественного открытия на Малом Татышеве. С 12:00 до 12:40 здесь же пройдут зрелищные программы и научные эксперименты.
С 13:00 до 14:00 запланировано детское шествие в национальных костюмах на сценическом комплексе. С 13:10 до 13:40 на сцене Малого Татышева состоится семейный фитнес-флешмоб.
С 13:50 до 14:40 пройдет игровая программа со сказочными персонажами, а с 14:40 до 15:00 — шоу мыльных пузырей.
С 14:00 до 18:00 на поляне сценического комплекса будут работать развивающие и творческие площадки, а также большой квест с подарками. В это же время запланированы творческие и музыкальные номера.
Организаторы приглашают детей и родителей провести день на свежем воздухе. Вход на мероприятие свободный.
